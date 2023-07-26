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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: مصر الأولى أفريقيا في تصدير البطاطس

البطاطس
البطاطس
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قال هشام النجار، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الدولة المصرية تعتبر الأولى في تصدير البطاطس في القارة السمراء والعالم، موضحا أن موقع مصر الجغرافي ساهم في تصدرها البطاطس بأفريقيا.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن محصول البطاطس له قيمة غذائية عالية جدا مقابل الكثير من المحاصيل الأخرى مثل الذرة والأرز والقمح ويستهلك مياها أقل كثيرا جدا عن هذه المحاصيل وهو ما يفيد الدولة المصرية خلال الأزمة التي يمر بها العالم في هذا الشأن.

كما أوضح وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن معايير وشروط تصدير البطاطس تشمل عدم وجود الآفات في المحصول والسيطرة على كثير من المشاكل في هذا الشأن، وبالتالي تقلل الأمراض ومصر نجحت في تحقيق بشكل كبير مؤخرا.

 

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