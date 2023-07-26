منى فاروق تعلن اعتزالها الفن والسوشيال ميديا

أعلنت الفنانة منى فاروق اعتزالها الفن نهائيا وكذلك السوشيال ميديا .

ونشرت منى عبر انستجرام منشورا كتبت خلاله : تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل.

وتابعت منى : اجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكرًا، وكتر خیرکم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني.

يشار ان منى فاروق شاركت في أكثر من عمل درامي ، كان اخرها مسلسل 45 حلقة بعنوان "أيام" مع الفنانين ، حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.