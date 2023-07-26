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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: الجندي الأمريكي المصاب في أوكرانيا لم يشارك نيابة عن واشنطن

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن الجندي الأمريكي المصاب في أوكرانيا لم يشارك في أية أنشطة نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

 وأوضحت جان بيير وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جون بايدن على قضية الجندي تريفور ريد الذي اعتقل في روسيا وأطلق سراحه في أبريل خلال تبادل للسجناء في عام 2022.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا حذرنا الأمريكيين من السفر إلى أوكرانيا ومن المشاركة في القتال هناك لأنهم يواجهون مخاطر كبيرة، مضيفة أن واشنطن نبهت إلى ذلك منذ 16 أشهر تقريبا.

يشار إلى أن روسيا أطلقت سراح الأمريكي تريفور ريد - جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية - في أبريل الماضي مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح الروسي المعتقل لديها قنسطنطين ياروشينكو.

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