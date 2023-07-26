زعماء ووزراء ووفود الدول الأفريقية يصلون موسكو لحضور قمة روسيا - أفريقيا

بدأ زعماء ووزراء ووفود الدول الإفريقية، اليوم الأربعاء، فى الوصول إلى روسيا، لحضور القمة الروسية- الإفريقية فى مدينة (سانت بطرسبرج) الروسية.



وذكرت وكالة تاس الروسية، أن وفد اتحاد جزر القمر، برئاسة الرئيس غزالي العثماني وصل إلى (سانت بطرسبرج) مشيرة إلى أن جزر القمر عضوا في بعثة السلام الإفريقية في أوكرانيا، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى - في وقت سابق - اتصالا هاتفيا مع العثماني.. وجدد الطرفان تأكيد التزامهما بتعزيز الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.



وأضافت الوكالة أن رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي والوفد المرافق له وصل إلى (سان بطرسبرج) لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زار بوروندي -في مايو في إطار جولته الإفريقية - وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.



كما ذكرت الحكومة الروسية -في وقت سابق- أن البلدين يعتزمان التوقيع على اتفاقية للتعاون فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية.. كما اتفقت روسيا وبوروندي على أن يجري خبراء الأمراض المعدية بحثا مشتركا في مختبر جديد في المعهد الوطني للصحة العامة في بوروندي.



وأوضحت (تاس) أن رئيس غينيا بيساو ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أومارو سيسوكو إمبالو، وصل إلى (سان بطرسبرج) اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في القمة.



وقال رئيس الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، في محادثات مع رئيس مجلس الشعب الوطني لغينيا بيساو، سيبريانو كاساما، إنه يتعين على البلدين البحث عن أشكال جديدة للتعاون".



كما وصل وفد تشاد برئاسة وزير الخارجية محمد صالح النظيف إلى (سان بطرسبرج) لحضور القمة.. وكانت السفارة الروسية في تشاد قد أكدت أن موسكو تتوقع أن يشارك الرئيس الانتقالي للبلاد محمد إدريس ديبي إتنو في القمة الروسية الإفريقية الثانية.

في غضون ذلك، أبلغت مصادر دبلوماسية وكالة (تاس) أن تشاد واجهت ضغوطًا قوية من الغرب قبل حدث (سانت بطرسبرج) وكان عليها خفض مستوى المشاركة.



ووصل وفد غينيا برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيين بالخارج موريساندا كوياتي إلى مدينة (سان بطرسبرج).



كما وصل وفد جيبوتي برئاسة وزير الطاقة والموارد الطبيعية يونس علي قويدي؛ للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية..

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - في بيان التهنئة الذي أدلى به بمناسبة الذكرى الـ 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وجيبوتي - عن أمله في أن تستمر العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وجيبوتي في التطور بنجاح.



وأشارت الوكالو الروسية إلى أن الوفد الصومالي برئاسة نائب رئيس الوزراء صلاح أحمد جامع وصل، اليوم إلى (سان بطرسبرج) لحضور القمة الروسية الإفريقية.



وفي وقت سابق، أعلنت الصومال حاجتها لإمدادات الحبوب الروسية.. وبحسب السفارة الروسية في الصومال، فإن الأوضاع الإنسانية في البلاد لا تزال متوترة على الرغم من الجهود الدولية لمنع المجاعة الجماعية. وقالت السفارة في هذا الصدد، إن مقديشو رحبت بقرار موسكو تقديم الحبوب إلى الدول الأفريقية مجانا.



كما أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار في وقت سابق إلى أن موسكو مستعدة لتلبية احتياجات الجيش الصومالي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.



ونقلت (تاس) عن يوري أوشاكوف مساعد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع الزعماء الأفارقة في 28 يوليو؛ لمناقشة القضية الأوكرانية، وسيضم الاجتماع رؤساء دول ورؤساء وفود جنوب إفريقيا وجزر القمر وجمهورية الكونغو ومصر والسنغال وأوغندا وزامبيا.

