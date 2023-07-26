أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة تعمل على استعادة مكانة القطن المصري السابقة

قال أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن زراعة أكثر من 254 ألف فدان من القطن مؤخرا يأتي في إطار خطة عامة للدولة ورؤية للقيادة السياسية لاستعادة الدولة المصرية مكانة القطن المصري السابقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن المساحات المنزرعة من القطن تراجعت خلال السنوات الماضية إلى 100 ألف فدان فقط، ولكن هذا الأمر انتهى وعادت المساحات الكبيرة لتوفير ما يكفي من احتياجات المصانع المصرية والتصدير للخارج، مشيرا إلى أن الدولة شجعت المزراعين من خلال الاعلان عن اسعار مرتفعة ومناسبة لهم بما يحقق لهم هامش ربح كافي ويغطي تكاليف الانتاج.

كما لفت أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن التطور في مجال القطن المصري كبير ونركز حاليا على زراعة النوع فائق الطول الذي تشتهر به مصر بالإضافة إلى قصير ومتوسط التيلة والذي يجري تجربته حاليا في شرق العوينات وتوشكى، وهي مناطق بكر لم تدخلها الآفات وستساهم في تحقيق إنتاج جيد.