الرعاية الصحية تكشف أهمية وحدة اليقظة الدوائية.. فيديو

أكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، أن هيئة الرعاية الصحية هي أداة الدولة المصرية لتنظيم وتقديم الخدمات الصحية وجزء مهم من الرعاية المقدمة هو الدواء المقدم للمواطنين، موضحا أن الهيئة تنسق مع كل الهيئات المعنية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأضاف شريف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن كل ما يخص الدواء وحماية المريض من الآثار الجانبية للدواء هو دور الهيئة الأساسي من خلال وحدة اليقظة الدوائية، متابعا "لو ظهر على المريض أي آثار جانبية أخرى غير المسجلة بالنشرة يجب التبليغ بها على الفور للعمل على مراجعتها وتوفير الوقاية من حدوثها للغير".

وأوضح مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، أن اليقظة الدوائية هي أداة تنسيقية تحت مظلة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنهم قاموا بدورات تدريبية مكثفة للصيادلة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تعيين ممثلين لليقظة الدوائية بكل محافظات التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف وتحديد الآثار الجانبية للدواء، وأنه يتم تقديم البلاغات من خلال المنصة الإلكترونية والتي تصل بشكل فوري لهيئة الدواء، منوها بأنهم لديهم القدرة على تحديد ما إذا كان هذا البلاغ فردي أو متكرر ومعرفة كل المؤشرات لتحديد أساس المشكلة المبلغ عنها.