ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في تصادم ميني باص وملاكي بالطريق الزراعي بالصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى ملاكي بطريق مصر الزراعى بين قريتي أسكر والصف بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة. 

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي بين قرية أسكر وقرية الصف القادم من الصف اتجاه أطفيح بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مينى باص مع ملاكي نتج عن الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقى العلاج. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم ميني باص طريق مصر الزراعى