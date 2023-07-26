إصابة 6 أشخاص في تصادم ميني باص وملاكي بالطريق الزراعي بالصف

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى ملاكي بطريق مصر الزراعى بين قريتي أسكر والصف بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي بين قرية أسكر وقرية الصف القادم من الصف اتجاه أطفيح بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مينى باص مع ملاكي نتج عن الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقى العلاج. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.