بنك saib يقيم ندوة تثقيف مالي للمزارعين دعمًا للشمول المالي

ألقى فريق إدارة الشمول المالى ببنك saib، ندوة تثقيفية بقرية حوش عيسى بالبحيرة بهدف تثقيف المزارعين عن المنتجات والخدمات البنكية ودور التكنولوجيا الرقمية فى الزارعة وكيفية الاستفادة منها والتى بدورها تسهم فى توفير كثيرًا من الجهد والأموال وتساعد في الزيادة الإنتاجية.

يأتي ذلك دعماً لسياسات واستراتيجيات البنك المركزى للمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في المشاريع ذات العمالة الكثيفة، مثل فئات المزارعين، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا تماشياً مع سياسة الدولة التنموية والتحول الرقمي.

تم تنظيم الندوة كجزء من بروتوكول التعاون الذي قام البنك بتوقيعه مؤخراً مع مؤسسة بنك الطعام لدعم وتمكين صغار المزارعين من خلال المشاركة في مشروع "التمكين الاقتصادي" الذي ينفذه بنك الطعام بهدف تطوير صغار المزارعين في محافظة البحيرة وتدريبهم علي الأساليب الحديثة للزراعة التي من شأنها زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وأيضاً ربط المزارعين بالأسواق عن طريق الزراعة التعاقدية، والتي تمكن المزارع من البيع بالسعر العادل مما ينعكس على المستوى المعيشي لأسرهم ويوفر الأمن الغذائي والأقتصادي.