الشباب والبدلاء يقودون التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي في ختام مشواره بالدوري الممتاز موسم 2022-2023 ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من الدوري.

ويلعب الأهلي والمصري المباراة كتحصيل حاصل بعد أن حسم الأهلي تتويجه بدرع الدوري، قبل النهاية بـ5 جولات بينما ضمن الفريق البورسعيدي التواجد في المركز الخامس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمصري في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر والسعودية على ملعب “برج العرب”.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خوض مواجهة المصري بتشكيل يضم عددا كبيرا من اللاعبين البدلاء والشباب بعدما منح معظم العناصر الأساسية راحة عقب حسم الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، معتز محمد، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ميدو نبيل، أحمد أشرف.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد زعلوك.