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الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدا.. بدء التداول على أسهم زيادة رأس مال بلتون بالبورصة

بلتون
بلتون
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أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن اتمام كافة الإجراءات القانونية وفقا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية.

واوضحت “بلتون” ان تداول أسهم الزيادة يبدأ غدًا الخميس الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٣.

ووفقا لإفصاح البورصة فإنه بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في أسهم الزيادة، واتمام كافة الاجراءات واستصدار جميع الموافقات القانونية والرقابية الملزمة لقيد الاسهم الجديدة لدي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، يصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١٠.٩٢٦.٩٥٧.٤٩٦ جنيه، موزعا على ٥.٤٦٣.٤٧٨.٧٤٨ سهم.

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