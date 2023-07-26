أوكرانيا تعلن مقتل 243 ألفا و680 جنديا روسيا وموسكو تحبط 17 هجوما جديدا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 243 ألفا و680 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و177 دبابة و8 آلاف و136 من المركبات المدرعة و4 آلاف و727 من النظم المدفعية و698 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و457 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و311 مروحية و18 سفينة حربية فضلا عن 7 آلاف و211 من المركبات وخزانات وقود بإلإضافة إلى 708 من المعدات الخاصة و3 آلاف و993 طائرة مسيرة وإسقاط 1307 من صواريخ كروز".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط 17 هجوما أوكرانيا جديدا ومقتل أكثر من 700 عسكري على محاور القتال.

وأشارت الوزارة وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء إلى تدمير نحو 130 موقع قيادة وتمركز لقوات كييف تدمير مستودعات للأسلحة الغربية في مقاطة تومير وإسقاط مروحية 124 وتدمير 22 مسيرة، فيما أكدت سلطات دونيتسك فقدان 30% من الأسلحة التى قدمها الغرب لكييف لشن الهجوم المضاد.