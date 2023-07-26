خبير اقتصادي: اصدار شهادات دولارية يحد من نزيف تحويلات العاملين بالخارج ويقضي علي السوق السوداء

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، ان اتجاه بنكي ( مصر والاهلي ) لاصدار شهادات دولارية يهدف الي زياده الحصيلة الدولارية داخل البنوك المصريه و تقليل وتخفيض النزيف في تحويلات العاملين بالخارج والتي انخفضت خلال ال 9 شهور الماضيه بحوالي 26 ٪؜ حيث تراجعت في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 بحوالي 8 مليار دولار، وكذلك تقليل الدولار المتواجد في السوق وتوجيه ضربه للسوق السوداء (السوق الموازي ).

و اضاف السيد، في تصريحات ل" البوابة نيوز " ان اصدار شهادات دولارية، سيعمل علي ايجاد قناه جديده لجذب اموال المصريين بالخارج خاصه مع إتاحة حصولهم علي قروض بحد أقصي لا يزيد عن 3 مليون جنيه بضمان تحويل مرتباتهم بالعملة الاجنبيه علي البنك في مصر ، ومن ثم فإن هذه الشهادات محاوله من البنك المركزي المصري في إطار سياسات نقدية تهدف الي جذب المزيد من العمله الاجنبيه وتقليل الفجوه التمويلية من العمله الاجنبيه التي تعاني منها الدوله المصريه

واضاف الدكتور عبد المنعم السيد، ان الشهادة الدولارية في البنك الأهلي وبنك مصر ستتاح في عده إصدارات حيث حدد البنك الأهلي أنواع الشهادة الدولارية، منها “شهادة الأهلى فورًا الدولارية” وهي شهادة 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الامريكي.

اما النوع الثاني، الشهادة الدولارية «الأهلى بلس»، فهي شهادة لمدة 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الامريكي

ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% و هو معدل أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

وكشف السيد، ان بنك مصر سيصدر شهادات دولارية، والذي اعلن عن تفاصيل “شهادة ادخار القمة الدولارية”

وهي شهادة تقدم عائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ العمل بالشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

أما الشهادة الثانية لبنك مصر، و هي “شهادة إيليت الدولارية” بعائد 7% سنويًا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة إيليت الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقًا للشروط والاحكام المنظمة لذلك.

وأعلن بنك مصر أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الدولارية، الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

