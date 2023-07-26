قصور الثقافة تقدم ورش أداء تمثيلي بعدة أحياء بالإسكان البديل

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعالياتها المكثفة بالإسكان البديل، حيث قدمت عدة فعاليات، بمناطق وأحياء روضة السيدة زينب وأهالينا 2، والمحروسة 1و2.

وقدمت في السياق ورش أداء تمثيلي لإنتاج اسكتشات مسرحية بهدف تدريب الأطفال على فنون الأداء التمثيلية والمسرحية من أجل تنمية مهاراتهم الحركية والتعبيرية، ورصد وحلول المشكلات البيئية المحيطة بالطفل في الأسرة والمدرسة وبين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية التي تدور في نمط الحياة اليومية ومعالجتها برؤيتها الثقافية، حيث أجرى المخرج ماهر صبحى أول تدريبات الفنون المسرحية لأطفال أهالينا لتدريبهم على تنفيذ اسكتشات مسرحية تجسد مشكلات الحياة الاجتماعية، وطموحاتهم المستقبلية ومعالجتها برؤية ثقافية.

وبالتوازي داخل مدرسة المحروسة نفذ المخرج أشرف شاهين ورشة مسرحية بعنوان "حكاوي عم شاهين" للتوعية الصحية للأطفال تحاكي عشوائية التعامل مع المخلفات والتعامل مع الأمراض من خلال الشائعات دون الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة مع تطور مرض الأنفلونزا بمسميات مختلفة.

ومن المقرر أن تمتد الورش المسرحية لتشمل جميع المناطق التابعة للمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومنها الخيالة، الأسمرات، روضة السيدة زينب، وحدائق أكتوبر.

كما تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية التي شارك بها فنانو الإدارات التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فقدم قصر ثقافة 25 يناير، ورشة للمدربة وفاء أبو الفضل في الأشغال يدوية لعمل مجسم العصفورة من ورق الكانسون الملون، وقدمت المدربة فاطمة شعبان ورشة لعمل أشكال فنية من عيدان القطيفة الملونة، بالإضافة لورشة عمل مجسم لنحلة من الورق الملون نفذتها ناريمان نبيل، وورشة لعمل حوار مفتوح عن "العام الهجرى الجديد" نفذتها ريهام نبيل.

وفي مركز شباب أهالينا 2 قدمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، ورشة أشغال يدوية لعمل حلي من الخرز الملونة والأسلاك البلاستيك وتعليمها للأطفال من سن ٤ حتى ١٤ سنة بالإضافة لورشة رسم على الوجوه للمدربة سعاد المهدي.

الفعاليات تقدمها هيئة قصور الثقافة في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي إطار برنامج عمل وزارة الثقافة، وتنظم بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي بالإسكان البديل، وبالتعاون مع أجهزة الأحياء المدرجة ضمن خطة المشروع.

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