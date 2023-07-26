تعرف على برنامج وفعاليات القمة الروسية الأفريقية الثانية بمشاركة السيسي

تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي غدا الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية، حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار “من أجل السلام والأمن والتنمية”.

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث توجه الرئيس السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضاً لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وترصد “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن القمة الروسية الأفريقية الثانية كالتالي:

- تنطلق القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني لروسيا أفريقيا في مدينة سانت بطرسبرج غدا الخميس بحضور ومشاركة قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية وروسيا بهدف بحث تعزيز التعاون الروسي الأفريقي الشامل وكذلك تحديد مسار تطور علاقات روسيا مع الدول الأفريقية على المدى الطويل.

- تعتبر الحدث الرئيسي في العلاقات الروسية الأفريقية، حيث ستحدد مراحل تطورها مستقبلا، حيث يستعرض قادة وزعماء روسيا والدول الأفريقية ما تم تنفيذه من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2019.

برنامج القمة الروسية الأفريقية الثانية :

- برنامج القمة يتضمن أكثر من 30 جلسة نقاشية وفعاليات حول أهم قضايا التعاون بين روسيا والدول الأفريقية والتي ترتكز على محاور رئيسية وهي محور الاقتصاد العالمي الجديد والذي يتناول مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والفضاء، والمحور الاجتماعي والإنساني لحياه أفضل والذي يتناول التعاون في مجال التعليم العالي ونقل أفضل الخبرات التعليمية في مجال التعليم عن بعد والتعليم المهني ودور المرأة في التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي ودور الرياضة في الصداقة بين روسيا وأفريقيا.

- تتضمن عقد المنتدى الإعلامي ومؤتمر عمداء الجامعات ومائدة مستديرة وفعاليات في إطار برنامج الشباب وجلسات من منتدى الأعمال الإبداعية ومنتدى المجتمع الصحي وأن جلسات القمة الثانية للمنتدى ستتطرق لتأثير التهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي على القارة الأفريقية من النزاعات العسكرية التقليدية ونقص الغذاء وأزمات الطاقة والهجرة غير المنظمة إلى النشاط الإرهابي الإجرامي.

- محور الاقتصاد العالمي الجديد يناقش آفاق تعزيز الأعمال التجارية في أفريقيا لرجال الأعمال الروس ودراسة مخاطر وظروف السوق والفرص المتاحة في ضوء النمو السريع لأفريقيا التي تبرز كمنطقة تحمل الآمال لحدوث انتعاش اقتصادي عالمي وأن الشركات الروسية تنفذ بالفعل عددا كبيرا من المشروعات الرائدة التي تسهم في التنمية المستدامة للمنطقة الأفريقية.

الشركات الصغيرة الروسية والأفريقية

- نصيب روسيا في التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية يزيد قليلا عن 2 في المائة مما لا يعكس الإمكانيات الكاملة للتعاون الثنائي حيث أن القمة ستبحث آفاق زيادة التجارة الثنائية في ضوء التحديات الجديدة التي ظهرت في أعقاب وباء كوفيد -19 في عام 2019 ، حيث إن المنتدي سيناقش المعايير الجديدة للشراكة بين الشركات الصغيرة الروسية والأفريقية والتعاون متبادل المنفعة التي يمكن أن تصبح مصدرا للدخل وأسواق جديدة للسلع والخدمات، فضلا عن المساهمة في تنمية الاقتصاد الأفريقي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لسكان القارة.

- روسيا تسعى إلى دعم التعاون مع الدول الأفريقية في المجال الزراعي، حيث تحتل مكانة مميزة بين أفضل 20 دولة رائدة في هذا المجال ووفرت المنتجات الزراعية إلى ما يقرب من 160 دولة وتجاوزت صادراتها الزراعية 41 مليار دولار مؤكدة وجود إمكانيات كبيرة لتطوير البنية التحتية للنقل في إفريقيا لزيادة التجارة وتنفيذ مشروعات زراعية مشتركة.

- استعداد الشركات الروسية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى أفريقيا بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، حيث إن القارة الأفريقية تعد أكثر منطقة تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يوجد 278 مليون شخص في أفريقيا يعانون من الجوع المزمع أي 20 في المائة من سكان القارة ووجود آفاق كبيرة للتعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاقتصادي وأفريقيا في ضوء أن القارة اليوم تعد واحدة من المراكز الناشئة للتنمية العالمية وضرورة تحديد مجالات الأولوية للتعاون بين الجانبين والتعرف على تأثير التكامل الاقتصادي على الهيكل الحالي للاقتصاد العالمي وتحديد الخطوات لإيجاد رؤية مشتركة لمستقبل بناء التكامل في منطقة الأوراسي وأفريقيا.

مجال الطاقة في أفريقيا

- المنتدى سيناقش أيضا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة في أفريقيا التي تعتبر واحدة من أسرع أسواق الطاقة نموا في العالم وتولي روسيا اهتماما كبيرا بدعم الدول الأفريقية لتحقيق الهدف السابع للتنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو ضمان وصول الجميع إلى مصادر الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة وأن شركات الطاقة الروسية تنفذ عددا من المشروعات الطموحة في القارة بمجالي الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية.

- أهمية دعم التعاون في مجال اللوجستيات التي تلعب دورا مهما في تعزيز التجارة بين روسيا والدول الأفريقية، حيث أصبح إقامة نظام مسار لوجستي بين روسيا وأفريقيا يكون عمليا ومفيدا لجميع الأطراف المعنية يشكل قضية أكثر إلحاحا في السنوات الأخيرة في ظل التحديات المرتبطة بوباء كوفيد -19 وإعادة التشكيل العالمي لتدفقات الصادرات والواردات.

- جلسات المنتدى ستتناول فرصا للتعاون في مجال التحول الرقمي العالمي والاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الاتصالات التي أدت إلى دفع أمن المعلومات في موقع الصدارة وضرورة تعاون المجتمع الدولي للتصدي التهديدات من الإرهاب والجرائم العابرة للحدود واستخدام الطائرات بدون طيار لأغراض غير قانونية إلى نشاط الإنترنت غير القانوني.

- موسكو تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية مع الدول الأفريقية حيث تسعى مؤسسة روس اتوم الروسية إلى دعم الدول لاستخدام التكنولوجيات التي تضمن أمن الطاقة وتضمن التنمية المستدامة لمختلف القطاعات الاقتصادية وتزيد من القدرات العلمية والبشرية وقد بدأت بعض الدول الأفريقية في التركيز على التكنولوجيا النووية التي لها آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية على العديد من مجالات الحياة وإزالة الكربون من الاقتصاد وتسهيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- المنتدى سيبحث التعاون في العلوم والتكنولوجيا والتعاون الفعال في مجال الرعاية الصحية حيث يشمل الأدوية والابتكار والتكنولوجيا في سياق التحول الحالي ويمكن للجهود الموحدة في تطوير سياسة الرعاية الصحية والأدوية من جانب روسيا وأفريقيا أن تكون بمثابة وسيلة مستدامة أساس الشراكة متبادلة المنفعة.

تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين روسيا والدول الأفريقية

- محور التعاون الإنساني حيث إن الجلسات ستناقش تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين روسيا والدول الأفريقية ومشاركة الجامعات الروسية الرائدة في مشروعات تعليمية مشتركة وكذلك الاهتمام بدعم التعليم المهني وتنفيذ مبادرات في مجال التعليم وجذب الطلاب للدراسة في الجامعات الروسية، فضلا عن فرص التعاون في مجالي الثقافة والفنون ودعم الروابط الثقافية بين روسيا والدول الأفريقية ودور الصناعات الإبداعية كمحرك مهم للنمو.

- المنتدى سيسلط الضوء على دور المرأة في روسيا وأفريقيا من أجل التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي وتنفيذ الرؤية الحالية للتنمية في أفريقيا وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي خاصة وأن التنمية في أفريقيا ستعتمد في الخمسين عاما المقبلة على تمكين المرأة وأن المرأة في روسيا وأفريقيا تلعب دورا نشطا في مجال الأعمال.

- اتفق الجانبان في ختام القمة الأولى على إقامة منتدى شراكة روسية أفريقية لتنسيق تطوير العلاقات الروسية الأفريقية وجعل قمة روسيا - أفريقيا كهيئة عليا لها تنعقد مرة كل ثلاث سنوات فضلا عن عقد مشاورات سياسية سنوية بين وزراء خارجية روسيا والدول الأفريقية التي تتولى الرئاسة الحالية والسابقة والمستقبلة للاتحاد الأفريقي في الفترة بين انعقاد القمم وقد تم التوقيع على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات في ختام القمة بلغت قيمتها تريليون روبل.