محكمة أمريكية تقضى بسجن مساعد مستشار ترامب لأكثر من 5 سنوات بتهمة الاحتيال

قضت المحكمة الجنائية فى مانهاتن بولاية نيويورك، اليوم الأربعاء، بسجن مساعد مستشار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب "تيموثى شى " لمدة خمس سنوات وشهرين، لإدانته بتهمة الاحتيال على المانحين لبناء الجدار الحدودى مع المكسيك.



وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن شي كان يعمل مساعدا لدى ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأوضحت القناة أن المحكمة الجنائية في مانهاتن بولاية نيويورك أدانت "شي" في جميع التهم المدرجة في لائحة الاتهام الموجهة ضده من بينها الاحتيال عبر الانترنت وغسل الأموال.



