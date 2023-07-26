تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.02 % ليصل إلى 17,482.7 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.1 %، ليصل إلى مستوى 3,169.28 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.14 % ليصل إلى مستوى 21,143.94 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.34 %، وصولا الي 7,343.07 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.14%، وصولا الي مستوى 2,911.78 نقطة.

بينما هبط مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.2 % ليصل إلى مستوى 3,356.02 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 5,009.88 نقطة.