سفير روسيا بالقاهرة: الرئيس السيسي سيحظى بترحيب حار من بوتين في سانت بطرسبرج

قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ضيف شرف لروسيا وسيحظى بترحيب حار من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية".

وأكد بوريسينكو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء/ - أن الزعيمين الروسي والمصري يرتبطان ليس فقط بتاريخ طويل من الشراكة متبادلة المنفعة، ولكن بصداقة شخصية عميقة الجذور.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة أن المباحثات المرتقبة بين الرئيسين في سانت بطرسبرج تعد فرصة مثالية لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية بالإضافة إلى تطورات التعاون الروسي المصري، متوقعا أن تعطي المباحثات المقبلة التي تأتي على مستوى القمة، دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

كما أكد أهمية أن يترأس الرئيس السيسي الوفد المصري في القمة الروسية الإفريقية الثانية، معيدا إلى الأذهان مشاركة الرئيس السيسي أيضا في رئاسة أول قمة عقدت في مدينة سوتشي في عام 2019، وموضحا أن مصر دولة مؤسسة وشريكة لروسيا في مثل هذا الشكل من التفاعل والتواصل بين روسيا والقارة الإفريقية مع الأخذ في الاعتبار خبرة القاهرة في تعاونها مع الدول الإفريقية الأخرى وسمعتها التي لا جدال فيها في القارة.

وعن برنامج عمل القمة، قال بوريسينكو إنه من المقرر أن يشارك الرئيس بوتين غدا /الخميس/ في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني للقمة الروسية – الإفريقية الثانية وأن يعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الأفارقة على هامش القمة فضلا عن إقامة مأدبة غذاء عمل لرؤساء الدول والمنظمات الإفريقية وحفل استقبال في المساء.. مشيرا إلى أن فعاليات القمة ستتضمن عقد العديد من الموائد المستديرة حول مجالات التعاون الروسية – الإفريقية المختلفة.

وأضاف أن اليوم الثاني للقمة سيتضمن انعقاد جلستين وحفل لتوقيع الوثائق النهائية، والتي تشمل عددًا من وثائق الإعلانات المشتركة وخطة العمل للفترة من عام 2023 إلى 2026 التي تغطي مختلف مجالات التعاون الروسي الإفريقي.. لافتا إلى أنه من المقرر عقد جلسة خاصة حول الوضع في أوكرانيا بوقت لاحق من نفس اليوم.

وأفاد بأن روسيا مثل مصر تشتهر بضيافتها، قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل إقامة أصدقائنا المصريين والأفارقة الآخرين في سانت بطرسبرج ممتعة".. مشيرا إلى أن المنظمين أعدوا برنامجًا ثقافيًا متميزًا للضيوف الأفارقة سيتضمن الاستمتاع بالعرض الرئيسي للبحرية الروسية.



