اعتماد نتيجة بكالوريوس تجارة القناة والكشف عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إعلان نتائج الفرق النهائية للكليات، مشيراً إلى اعتمد نتيجة بكالوريوس التجارة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 73.42% .

كما هنأ "مندور" خريجي التجارة لهذا العام والبالغ عددهم 1724 طالب وطالبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح على الصعيدين العملي والشخصي، مؤكداً أن خريج كلية التجارة أصبح مطلوب بصورة كبيره في أسواق العمل المحلية والدولية مع ضرورة الأهتمام بصقل مهاراتهم في اللغات المختلفة حتى تكون فرصهم في العمل أفضل ، لافتاً إلى أن إدارة الأعمال سارت شريك أساسي في كافة المجالات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاحصائيات الخاصة بالنتائج والتي جاءت كالتالي: حصول 59 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و71 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ، 27 على تقدير عام ممتاز ، 416 على تقدير عام جيد جدا، 976 على تقدير عام جيد و 175 على تقدير عام مقبول ، موجهًا التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم ، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم القادمة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أسماء الطلاب العشر الأوائل والتي جاءت كالتالي: بالمركز الأول عماد صمويل لمعي شعبة محاسبة ( انتظام )، بالمركز الثاني إيمان محمد على شعبة محاسبة (إنجليزية )، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الطالبة منار محمد نعمان شعبة محاسبة(انتظام) ، وبالمركز الرابع نداء عبد العزيز عبد الفتاح شعبة محاسبة ( انتظام )، أما المركز الخامس فحصل علية محمد محمد جلال شعبة محاسبة( إنجليزية ) .

وواصلت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى العاشر وهم : ياسمين أحمد حلمي شعبة إدارة أعمال( انتظام ) بالمركز السادس ، يليها جهاد أسامة مصطفى شعبة تجارة ( إنجليزية ) بالمركز السابع، ثم آلاء ناصر السعدي في المركز الثامن شعبة محاسبة (انتظام ) ، كما جاءت الشيماء هاني أحمد شعبة محاسبة( انتظام ) بالمركز التاسع ، وأخيراً حصلت إسراء الخضري إبراهيم شعبة محاسبة( إنجليزية ) على المركز العاشر.

وأفاد الدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم أنه تم إعلان النتيجة عبر الخدمة الصوتية وبرنامج ابن الهيثم.