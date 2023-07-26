جامعة حلوان تختار تميمة وشعار أسبوع شباب الجامعات تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن"

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن اختيار التميمة والشعار الجديد لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. حلم وطن"، من خلال لجنة الفنون.

حيث تستعد جامعة حلوان على قدم وساق لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذي يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى باهتمام قوي من الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والثقافة ورئيس لجنة التصميم والإعلان بالأسبوع أن الاختيار جاء معبراً عن طابع الأسبوع الشبابي وتم تصميم هوية خاصة بالاسبوع من خلال مسابقة طلابية شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالكليات الفنية، وتابعها السادة عمداء الكليات الفنية وقام بالتصويت عليها مختلف اللجان بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

هذا ويقوم بالإشراف على استضافة الأسبوع بالجامعة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية.

يذكر أن الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام ٢٠١٥ شهد رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس برؤساء الجامعات والطلاب، بمشاركة ٧ آلاف طالب وطالبة يمثلون ٢٥ جامعة مصرية، والذي كان تحت شعار «بالعلم والشباب.. تحيا مصر».