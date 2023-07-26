السعودية ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة خزان "صافر"

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 10:06 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم "صافر" والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية)، اليوم الأربعاء، ترحيب المملكة العربية السعودية بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توجت ببدء تفريغ الخزان العائم "صافر" وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم "صافر" قريبًا إلى السفينة "نوتيكا" بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما قدمت المملكة الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".