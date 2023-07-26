خبير اقتصادي: قطاع الخدمات المساهم الأكبر في الناتج المحلى بحصة تتجاوز 50%

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الخدمات المصري يعد من أهم القطاعات من حيث الحجم وجودة خدماته، وهو المساهم الأكبر في الناتج المحلى بحصة تتجاوز الـ50%، ويعمل على زيادة الدخل القومي.

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء ، أن هذا القطاع متداخل مع باقي القطاعات، سواء كانت السياحة بأنواعها أو العقارات أو غيرها من المجالات، قائلا: "إعادة استغلال الأصول المصرية والاستفادة منها هي كلمة السر لتعزيز دور قطاع الخدمات المساهم في الناتج المحلي و زيادة الدخل القومي، فضلا عن دور هذا الملف في حالة تطبيق هذه الفكرة على زيادة الإيرادات الدولارية".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك فرصا مهمة بالقطاع الصحي للمستشفيات الاستثمارية، موضحا أن مصر قادرة على الترويج فيما يخص مجال العلاج التجميلي والخدمات التي يتم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن تروج لذلك.

ونوه إلى أن تكلفة فرصة العمل بقطاع الخدمات أقل نسبيا من باقي القطاعات.