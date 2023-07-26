مقتل 31 بمواجهات داخل سجن في الإكوادور

أعلنت سلطات الإكوادور، ارتفاع حصيلة المواجهات بين عصابات متنافسة داخل أحد السجون غرب البلاد إلى 31 قتيلًا، في أعقاب اقتحام 2700 جندي للسجن واستعادة السيطرة عليه.

وقال مكتب المدعي العام، إن المعركة الأخيرة بين العصابات المتنافسة داخل سجن "جواياس 1" المكتظ في مدينة غواياكيل الساحلية خلفت 31 قتيلًا و14 جريحًا، وفي حصيلة سابقة كانت السلطات قد أعلنت عن مقتل 18 نزيلًا.

وغالبًا ما تندلع مواجهات بين العصابات المرتبطة بتجار المخدرات داخل سجون الإكوادور، الدولة التي باتت مؤخرًا لاعبًا رئيسيًا في تجارة الكوكايين في أمريكا الجنوبية.