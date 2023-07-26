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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالشرابية، اليوم، بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 
 كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث  قسم شرطة الشرابية من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر") ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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