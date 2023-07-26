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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أوكراني: روسيا تقصف مباني صناعية في خاركيف بطائرات مسيرة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة
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 أفاد رئيس بلدية بيرفومايسكي الأوكرانية ميكولا باكشييف اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية قصفت مباني صناعية في منطقة خاركيف بطائرات مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم. 

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن باكشييف  قوله "إن ذخائر شاهد الروسية قصفت مجتمع بيرفومايسكي في منطقة خاركيف حيث تم استهداف المباني الصناعية".
وعلى حد قوله يعمل رجال الإنقاذ في مكان الحادث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في 24 فبراير 2022 ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية لكنها تهدف إلى نزع السلاح وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

طائرات مسيرة خاركيف أوكرانيا