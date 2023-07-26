اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا والرطوبة 92% على القاهرة والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 90 إلى 92 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،39 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 41 للعظمى والصغرى 30،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .