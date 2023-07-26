قبل افتتاحه أمام الجمهور.. رئيس طور سيناء يتابع اللمسات الأخيرة بحمام موسى

تابع مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، اليوم الأربعاء، اللمسات الأخيرة لأعمال النظافة ورفع كفاءة حمام موسى؛ استعدادا لتشغيله وافتتاحه أمام الجمهور.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ومتابعة تنفيذها.

ووجه أهالي العاصمة طور سيناء، كل الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس المدينة لعودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد؛ بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.

ويعد حمام موسى، من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

كانت أعمال المرحلة الثانية لتطوير العاصمة طور سيناء ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية، قد تضمنت مشروع ازدواج وتوسعة وتطوير وتجميل طريق حمام موسى بتكلفة تصل نحو 40 مليون جنيه، ويمثل الطريق نقلة كبيرة في الارتقاء بمنطقة حمام موسى كمعلم متفرد تاريخيا وأثريا وثقافيا وسياحيا ودينيا وعالميا، حيث تعد منطقة حمام موسى من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" في تصريح سابق، إن طريق حمام موسي يمثل نقلة نوعية وحضارية كبيرة في الارتقاء بمنظومة الطرق التي جرى تنفيذها مؤخرا، ورفع كفاءتها بمدينة طور سيناء، لكونه أهم الطرق التي تسهل حركة السيارات والمركبات؛ لأنه يربط ميدان النصر بكورنيش طور سيناء وواحة حمام موسى، مرورًا بشارع الشهيد أحمد حمدي الذي يؤدي إلى مدينتي شرم الشيخ وأبو رديس، موضحًا أنه جرى تصميم الطريق في اتجاهين، حارتين يمين وحارتين يسار ويتوسطها جزيرة، وممشيان على جانبي الطريق وتزويده بزراعة أشجار النخيل وأعمدة إنارة حديثة.

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