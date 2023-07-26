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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ استثمار يكشف أهمية القمة الروسية الأفريقية الثانية

هشام ابراهيم
هشام ابراهيم
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن "القمة الروسية الأفريقية" الثانية تأتي في توقيت مهم للجانبين، والأمر أكبر من زيادة حجم التبادل التجارى، كما تخطت فكرة أن تتواجد روسيا بشكل أكثر قوة فى المنطقة الأفريقية.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التحديات التى تواجه روسيا على وجه التحديد والحرب الاقتصادية الدائرة فيما بينها والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى يوضح أن روسيا لها مطامع ومطامح أكبر داخل القارة الأفريقية.
وأوضح هشام إبراهيم، أن هذه المطامع تأتى فى إطار عدة محاور أولها هو عقد مزيد من الاتفاقيات ما بين روسيا وعدد من الدول الأفريقية للتعامل بالعملات المحلية، وتنحية الدولار جانبا مما يشكل مزيد من الضغط الروسى على أمريكا، ومحاولة إبعاد أمريكا عن القارة الأفريقية.

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