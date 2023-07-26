عمر مجدي عطا ينضم لناشئي الإسماعيلي

هنأ الكابتن عطية حميد، مدير إدارة الشباب بطور سيناء، اللاعب عمر مجدي عطا، ابن جنوب سيناء للتوقيع للنادي الإسماعيلي، وانضمامه لقطاع الناشئين.

ووجه حميد، كل الشكر للمدربين الكابتن سيد سالم، والكابتن عزت راغب، والكابتن جوده والكابتن شادي والكابتن حنفي، والكابتن حماده الدولى على مجهوده، كما وجه الشكر لمجلس إدارة مركز شباب الساحل بالعاصمة طور سيناء، المهندس سامي العقبي وعبدالقادر حميد ، وابراهيم عزام ومحمود عبده و احمد عباس ومحمد فتحى توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واحمد عبدالعزيز وأحمد مسعد، وكيلي المديرية؛ على دعمهم الدائم لأبنائنا اللاعبين داخل المحافظة.

وفي سياق آخر انتقل اللاعب احمد جلبرتو لاعب الأهلى والإنتاج الحربي 2001 ، إلى نادي جنوب سيناء بالممتاز(ب) فى حضور باسم الفاو المدير الفني وعمرو النوزي الإدارى ووائل ابوالليل مدير التعاقدات.

كما انتقل اللاعب أمير شعيب لاعب الإسماعيلي ونادي دجلة ونادي سبورتينج اللبناني، إلى نادي جنوب سيناء لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر.

ويواصل نادي جنوب سيناء بقيادة باسم الفاو المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد بالممتازب، ويضم تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي كلا من :

باسم الفاو، مدير فني، وعيد سلامة، مدير كرة، وسيف حسانين، وبهاء عادل مدربان، وغريب صلاح مدرب حراس مرمى، وإسماعيل يوسف، محلل اداء، وعمرو النوزي، إداري، ووائل أبو الليل، مدير تعاقدات.

وكان مجلس إدارة نادي جنوب سيناء برئاسة الكابتن عوده حسين، قد تقدم بالشكر والتقدير للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد رفعت المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم ومحمد الغندور مدير نادي شرم الشيخ واللجنة المنظمة برئاسة الكابتن عطية حميد لنجاح اختبارات نادي المقاولون العرب بمحافظة جنوب سيناء.

363405196_6463176233798782_7224399909024716767_n

363401116_6463158597133879_5425390536371986264_n

363399530_6463168110466261_3070182615527013404_n

363039674_6463158683800537_7375761919784046914_n