بيراميدز ينتصر على النجوم في أزمة مستحقات محمود صابر

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن أن قرار اتحاد الكرة بأحقية نادي النجوم في 9 ملايين جنيه باقي قيمة مستحقات انتقال محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي هو انتصار لنادي بيراميدز وليس لنادي النجوم كما يدعي البعض.

أوضح المصدر أن نادي النجوم كان يطالب بيراميدز بالحصول على 15 مليون جنيه وهو ما وجده بيراميدز غير مستحق، وبالتالي توقف بيراميدز عن السداد لحين فصل اتحاد الكرة في الشكوى.

وشدد المصدر على أن حكم اتحاد الكرة هو انتصار لنادي بيراميدز لأن المبلغ الذي حكم به الاتحاد أقل بستة ملايين مما كان يطلبه النجوم ويرفضه بيراميدز لأنه يخالف التعاقد المبرم بين الناديين في صفقة انتقال محمود صابر لنادي بيراميدز.

وأشار المصدر إلى أن النادي لم يكن ليوقف سداد المستحقات مع النجوم إلا لخلاف مادي نشب مؤخرا ليتم اللجوء للاتحاد لحسم الأمر في النهاية، وهو ما يعد قرارا في صالح بيراميدز.