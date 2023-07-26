ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أوتشا": الوضع كارثي في السودان واغتيال عشرات العاملين بمجال الإغاثة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أمس الثلاثاء، عن اعتقال واغتيال عشرات العاملين في مجال الإغاثة، لافتا إلى أن أعمال العنف ضد عمال الإغاثة لم تتوقف في البلاد، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الشئون الإنسانية في السودان، في بيان تلقاه موقع "سودان تربيون"، أن 20 شخصا اعتقلوا مؤخرا وما زال مصير بعضهم مجهولا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن ما يزيد على عشرات العاملين في مجال الإغاثة لقوا مصرعهم بينما جرح عدد أكبر منذ بداية الصراع في السودان، لافتة إلى خطورة الوضع.

ونوهت إلى أنه جرى نهب ما لا يقل عن 50 مستودعا للمساعدات الإنسانية وسلب 82 مكتبا وسرقة ما يزيد على 200 مركبة.

وأضافت أن مستودعا واحدا، نهب في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، في أوائل يونيو كان يحتوي على طعام يمكن أن يكفي 4.4 مليون شخص.

وأشارت إلي أن قطاع الصحة تعرض للدمار، حيث جرى التحقق من 50 هجوما على الرعاية الصحية، كما وردت تقارير بوقوع 32 هجوما على مرافق صحية واستهداف 22 عاملا في المجال الطبي، مشددة على أن الوضع أصبح كارثيا.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان العاملين في مجال الإغاثة كليمنتين نكويتا سلامي منسقة الشؤون الإنسانية في السودان