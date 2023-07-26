"أوتشا": الوضع كارثي في السودان واغتيال عشرات العاملين بمجال الإغاثة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أمس الثلاثاء، عن اعتقال واغتيال عشرات العاملين في مجال الإغاثة، لافتا إلى أن أعمال العنف ضد عمال الإغاثة لم تتوقف في البلاد، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وقالت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الشئون الإنسانية في السودان، في بيان تلقاه موقع "سودان تربيون"، أن 20 شخصا اعتقلوا مؤخرا وما زال مصير بعضهم مجهولا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن ما يزيد على عشرات العاملين في مجال الإغاثة لقوا مصرعهم بينما جرح عدد أكبر منذ بداية الصراع في السودان، لافتة إلى خطورة الوضع.

ونوهت إلى أنه جرى نهب ما لا يقل عن 50 مستودعا للمساعدات الإنسانية وسلب 82 مكتبا وسرقة ما يزيد على 200 مركبة.

وأضافت أن مستودعا واحدا، نهب في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، في أوائل يونيو كان يحتوي على طعام يمكن أن يكفي 4.4 مليون شخص.

وأشارت إلي أن قطاع الصحة تعرض للدمار، حيث جرى التحقق من 50 هجوما على الرعاية الصحية، كما وردت تقارير بوقوع 32 هجوما على مرافق صحية واستهداف 22 عاملا في المجال الطبي، مشددة على أن الوضع أصبح كارثيا.