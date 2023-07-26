رئيس كوريا الشمالية يحتفل بالذكرى الـ70 للانتصار في الحرب الكورية

قال رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بانتصار كوريا الشمالية وألحقت العار الدائم والهزيمة بالإمبريالية الأمريكية، ومنعت نشوب حرب عالمية جديدة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس كوريا الشمالية زار مقابر الشهداء لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا خلال "حرب التحرير الوطني" (الحرب الكورية)، وللاحتفال بالذكرى 70 للانتصار فيها.

وزار كيم، مقبرة الجنود الذي سقطوا في الحرب، يوم أمس الثلاثاء في بيونج، ورافقه وزير الدفاع كانج سون-نام وقادة عسكريون آخرون.

كما زار رئيس كوريا الشمالية مقبرة المتطوعين الصينيين في هوشانج بإقلين بيونجان الجنوبي لتقديم "احترام كبير" للجنود الصينيين الذين سقطوا في الحرب الكورية.

ورافق كيم كبار المسئولين، بما في ذلك شقيقته كيم يو-جونج وسكرتير الشئون التنظيمية في الحزب الحاكم، جو يونج-وون، إلى جانب وزير الخارجية تشوي سيون-هي.

يذكر أن الحرب الكورية انتهت باتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953.