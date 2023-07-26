لافروف: خطة لعقد قمة ثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان هذا العام

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن خطة لعقد قمة ثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان هذا العام. وقال لافروف - في ختام اجتماعه بنظيريه الأرميني والأذربيجاني حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء: "سنواصل العمل الحثيث للتحضير للقاءات التالية، وتوجد هناك خطط لعقد قمة جديدة لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا هذا العام".

وأعرب الوزير الروسي عن أمله بأن تعطي مناقشات اليوم زخما إيجابيا لعملية التفاوض، لافتا إلى أن روسيا اقترحت كذلك إطلاق الحوار الثلاثي على مستوى البرلمانيين واستئناف الحوار بين ممثلي المجتمع المدني والخبراء والباحثين السياسيين.

وأضاف: "نأمل في استمرار عملية التفاوض، ونرحب برغبة أولئك الذين يهتمون فعلا بمساعدة باكو ويريفان في التوصل إلى اتفاقات، ومن يعملون بهذا الاتجاه مثلما نعمل نحن".