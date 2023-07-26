علشان ولادكم احسبوها صح |"مشروع 2 كفاية".. أكثر من 52 ألف سيدة حصلن على خدمات تنظيم الأسرة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة عشان ولادكم.. احسبوها صح، وتتناول العديد من القضايا التنموية حيث تجوب الحملة كافة المحافظات لتوعية السيدات والمواطنين بالعديد من القضايا أبرزهم الزيادة السكانية "2 كفاية "، وتنشر البوابة نيوز، إنجازات وزارة التضامن بمشروع 2 كفاية تشمل الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" حيث أن أكثر من 52 ألف سيدة حصلن على خدمات تنظيم الأسرة داخل القوافل الطبية المتنقلة في 4 محافظات (بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج).

يشار إلى تنفيذ 9 ملايين زيارة توعوية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء المشروع بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

يذكر أن عدد مشاهد الحملات الإعلانية "تقسمها على خمسة ولا على اتنين"، بلغت 20 مليون مشاهدة، كما تم تنفيذ 4375 ندوة توعية بالصحة الإنجابية حضرها 449 ألف سيدة ورجل، مؤكدة أن 235 ألف سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 78% من عدد المترددات.

كما أوضحت أنه تم إنشاء وتطوير 65 عيادة "2 كفاية" في 10 محافظات الأعلى خصوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وترددت عليها 300 ألف سيدة، كما تم تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى "حياة كريمة" واستفاد منها ما يقرب من 25 ألف سيدة ورجل.

ويهدف المشروع إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وحاكم وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصـول إلــى العدد المرغوب من الأطفال.

ومحاور عمل المشروع هي:

1) استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

2) زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية جماهيرية موسعة.

3) تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.