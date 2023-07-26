الكرملين: لم يتم وقف صفقة الحبوب بالكامل ولكن تم تعليقها

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إنه لم يتم وقف صفقة الحبوب بالكامل، ولكن تم تعليقها، مؤكدا أن روسيا مستعدة للعودة إلى المشاركة إذا تم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها عمليا.

وقال أوشاكوف - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء - إن الرئيس فلاديمير بوتين قال أوقفنا دورنا في هذه الصفقة منذ 18 يوليو، ولكننا مستعدون للعودة إلى المشاركة إذا تم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها للجانب الروسي.

وأضاف أوشاكوف أن "هذا يعني أن الصفقة لم يتم تقليصها بالكامل، لقد تم تعليقها ببساطة، لأن الجزء الروسي من حل الحزمة هذا لم يتم تنفيذه على الإطلاق".

وانتهت صفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري، حيث أشارت روسيا التي مددت عدة مرات الاتفاق على ممر البحر الأسود للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية في يوليو 2022، إلى أن الجزء المتعلق بها من الصفقة (إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية) لم ينفذ.

ولفتت موسكو إلى حقيقة أنه على الرغم من أن الاتفاقات كانت تهدف إلى إرسال الغذاء إلى أفقر البلدان، فإن الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية ذهب إلى البلدان المتقدمة في الغرب.

وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا مستعدة للعودة إلى الصفقة لكن فقط عند تنفيذ الجزء المتعلق بموسكو.