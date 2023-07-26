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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قيادي فلسطيني لوفد أمريكي: إسرائيل تقوم بوأد فرص الحلول السياسية من خلال الاستيطان

عضو اللجنة السياسية
عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي
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قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، الثلاثاء، إن إسرائيل تتبنى استراتيجية لوأد فرص الحلول السياسية من خلال الاستيطان وجدار الفصل والتوسّع العنصري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وفرض سياسة الأمر الواقع لتعقيد المشهد أمام أي حل ممكن.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر منظمة التحرير وفدًا قياديًا من الحزب الديمقراطي الأمريكي، لإطلاعه على ممارسات إسرائيل العنصرية من القتل والنهب والقتل والتدمير، والتطبيق الحرفي لنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد". 

وأوضح القواسمي للوفد أن انتقاد وتجريم إسرائيل ليست مُعاداة للسامية، بل وقوفًا مع الحق والعدل ضد الظلم والاستعباد والقهر، وأن الشعب الفلسطيني مناضل من أجل الحرية والعدالة وليس إرهابيا كما تصوّر إسرائيل، وأن نضال الفلسطينيين موجّه ضد الاحتلال الإسرائيلي ونظامه العنصري وليس ضد الديانة اليهودية وأتباعها، وأن إسرائيل هي من تربط احتلالها وممارساتها باليهودية.

عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي فلسطين إسرائيل قوات الاحتلال