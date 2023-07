التجربة الكندية.. ندوة تعريفية بطب المنصورة

نظمت و وحدة التعليم الطبى المستمر بكلية الطب جامعة المنصورة برئاسة الدكتور مصطفى شلبى ندوة علمية على هامش مؤتمر قسم جراحة القلب والصدر تم تنظيم ندوة بعنوان

"How to get lnvolved in International Canadian"

Training, Education and Collaboration.

Prof_Robert James Cusimano Professor of cardiac Surgery Toronto University

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف شومة عميد الكلية والدكتورة غادة القنيشى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا و الدكتورة بسمة شومان وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب و عدد من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بكلية طب المنصورة و الجامعات المصرية و كذلك الأطباء حديثى التخرج و طلاب الكلية.

فيما تم خلال الندوة شرح النظام الصحى فى كندا و الطرق المتاحة للتدريب و العمل و المشاركة فى البحث العلمى.