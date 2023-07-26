رفعت عبد الوهاب: معرض إكسبو تك يناقش تكنولوجيات المعالجة في إدارة المياه

قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، أستاذ إدارة المياه والصرف الصحي، بالمركز القومي للبحوث، واستشاري البحث والتطوير، بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ورئيس اللجنة المصرية الألمانية المشتركة: "سيناقش المؤتمر والمعرض الدولى على مدار ثلاثة أيام كل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية فى إدارة المياه في دورته الثانية بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة ( solid wastes) ) والبنية التحتية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التقنيات والأنظمة الحديثة المبتكرة في مجالات تحسين خدمة المياه وجودتها، والطريقة المثلى للحد من المخلفات الصلبة، ومناقشة تقنيات خدمات الصرف الصحي منخفضة التكلفة، صناعة تحلية المياه، استعادة الحمأة والطاقة، الذكاء الاصطناعي، النظام الذكي وإدارة النفايات الصلبة".

قال الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق، في مؤتمر الصحفي مساء أمس الثلاثا ء أن هناك ثلاثة محاور رئيسية حاليا هامة جدا يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وهى تحلية مياه البحر لتغذية المناطق الساحلية بتكنولوجيات حديثة بتكاليف منخفضة، والمشروع القومى لصرف صحى القرى لخدمة أهالى قرى مصر، وإدارة المحطات بأنظمة ذكية.

ومن جانبها، أضافت السيدة رادميلا لابوس منسق اللجنة المصرية المشتركة، والممثل الرسمي للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: "تأتي المشاركة الألمانية الرسمية في هذا الحدث استجابة للاستراتيجية الوطنية المصرية الشاملة التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق جو جذاب للشركات الألمانية لزيادة حجم أعمالها ومعدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين ألمانيا ومصر والدول العربية، ويمثل هذا المعرض والمؤتمر الدولي "السنوي" مثالية لبدء أول اتصال تجاري وتعزيز للشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمان علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والعربية وألمانيا في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني فيه من الركود منذ عام 2020".

وأعربت عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة اكسبوتك العالمية -المنظم الألماني للأجنحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ بالمعارض الدولية بألمانيا وخارجها وعضو اتحاد صناعة المعارض الألمانية (ِAUMA) - لبناء علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والألمانية.

هذا وتستهدف الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، من خلال المعرض تحفيز القطاع الخاص الألماني للاستثمار في مصر والدول العربية، من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة ألمانية داخل الجناح الألماني "صنع في ألمانيا" بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، إلى جانب العديد من الشركات الأوروبية المتخصصة في قطاعات المياه والنفايات، وخبراء الصناعة من مصر والدول العربية، وذلك في إطار شبكة الأعمال الإفريقية وكواحدة من أدوات تعزيز التجارة الخارجية، ومع حزمة جديدة من التدابير لتقديم الدعم المستهدف للشركات الألمانية التي تتوسع في السوق المصرية والعربية.

وخلال المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة "إكسبو تك العالمية"، كما وُقِعت اتفاقية شراكة إستراتيجية بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ومجموعة "إكسبو تك العالمية"، لتتعاون الجهات الثلاث في تنفيذ فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمؤتمر الدولي "للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق"، ويتم دعم تلك الشراكات القوية بنشاط من قبل: اتحاد (BVMW) أكبر اتحاد فيدرالي ألماني اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، ويضم أكثر من 30 اتحادا ومليون شركة من المناطق الاقتصادية الألمانية في السوق الداخلية الأوروبية، وتكتل (VDMA) أكبر التكتلات التي تضم أكثر من 3400 مصنع متخصص في صناعة الآلات والهندسة الميكانيكية في ألمانيا وأوروبا ويمثل المصالح الاقتصادية والتقنية والعلمية المشتركة لهذه الصناعة الفريدة والمتنوعة، والشراكة الألمانية للمياه (GWP)، والجمعية الألمانية لتكنولوجيا الخنادق (GSTT)، واتحاد صناعة المعارض التجارية الألمانية (AUMA)، وشراكة (RETech) الألمانية – إعادة التدوير وإدارة النفايات صنع في ألمانيا.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي المزمع انعقاده في اكتوبر القادم عدد ( 2000) زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذو سمعة عالمية مرموقة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحليه المياه والحمأة وتدوير المخلفات من الدول الأجنبية والمنطقة العربية وذلك لمناقشة ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات معالجه مياه الشرب وتحليه المياه والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك ومناقشة التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومعالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها من خلال سلسله من ورش العمل المخصصة في كافه المجالات ،ويشتمل المعرض على (10) أجنحة دولية وصالات عرض بمشاركة (100) عارض من الشركات والمصانع الأوروبية والألمانية بصفه خاصه والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا البنية التحتية ومعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي وتحليه المياه وتكنولوجيا تدوير المخلفات.

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