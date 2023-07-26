انطلاق معرض "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق" خلال أكتوبر المقبل

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع "شركة اكسبوتك تك العالمية" لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولي 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، القاهرة.

ويأتى انعقاد هذا المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولى 2023) في إطار توجيهات ورؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه والمخلفات وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.