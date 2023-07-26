مصرع شخص وإنقاذ العشرات من قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري

تمكنت السلطات الإسبانية من إنقاذ قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري، على متنه 84 مهاجرًا من دول أفريقية بينهم امرأة ورجل ميت.

وأوضح عناصر الإنقاذ الإسبان أن هؤلاء المهاجرين نُقلوا إلى الشاطئ ووصلوا إلى ميناء أرغوينيخين حيث تمّ الاعتناء بهم.

ورصد الحرس المدني الزورق فجرًا على بعد 15،7 كيلومترًا من جزيرة كناريا الكبرى، وفق ما قاله عناصر الإنقاذ البحري لوكالة فرانس برس.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية حتّى 15 يوليو، وصل 14021 مهاجرًا غير شرعي إلى إسبانيا منذ بداية العام.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فقد توفي أو فقد 126 مهاجرًا أثناء العبور إلى جزر الكناري في النصف الأول من العام.