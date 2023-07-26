بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.15 %، عند 11.774.05 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.34 % ليستقر عند 956.58 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.15 % بمجموع 884.1 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.18 % بمجموع 10.886.21 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 140 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 609 مليارات درهم مغربي.