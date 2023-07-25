وزير الأشغال اللبناني: سنكون الذراع اللوجستي للدولة في عمليات التنقيب عن الغاز

أكد وزير الأشغال العامة والنقل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، أن الوزارة ستكون الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات النفطية اللبنانية، مشددًا على التنسيق الكامل بين الوزارتين بشكل مباشر في جميع الأعمال.

جاء ذلك خلال جولة له اليوم مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور وليد فياض بالقاعدة اللوجستية التي خصصها ميناء بيروت للتخديم على منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية.

وأضاف حمية أن جميع التصاريح التي تطلبها شركة توتال للسفن المتخصصة للقيام بعملية التخديم من ميناء بيروت إلى منصة الحفر، ستكون متاحة ومن دون أية عوائق أو عقبات.

وأوضح أنه في الحادي عشر من شهر أغسطس المقبل سيتم تفقد المنطقة اللوجستية بمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت للتخديم من هناك عبر طائرات الهليكوبتر، لافتًا إلى أن ملف النفط والغاز هو ملف مصيري بالنسبة للبنان واللبنانيين جميعًا.