الشباب والرياضة تنهي إجراءات منح درجات الحافز الرياضى لعام 2023

أنهت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، إجراءات منح درجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣ م تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة طلاب الثانوية العامة.

وأعلنت الوزارة فى بيان لها أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٧٣) طالبًا وطالبة، وهم الحاصلين على بطولات على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والعالمي.

وأضافت: يتم منح درجات الحافز الرياضي للاعبي الاتحادات الرياضية ولاعبي اللجنة البارالمبية المصرية ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة رقم١٣٠ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٢٠ وقرار فضيلة شيخ الأزهر الشريف رقم ١٦٣٠ لسنة ٢٠١٩ وقرار السيد وزير التربية والتعليم رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٦، وذلك هذا العام لعدد ٣٧ اتحاد رياضي أوليمبي وغير أوليمبي، بالإضافة إلى ألعاب اللجنة البارالمبية.

وأوضحت: تضاف درجات الحافز الرياضي إلى المجموع الكلي نتيجة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية وطلاب الأزهر الشريف.

وأكدت: تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية بداية كل عام دراسي لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه أبنائها اللاعبين علي كافة الأصعدة والمستويات ومتابعة كافة البطولات المستحقة لدرجات التفوق الرياضي لضمان منح الحافز لمستحقيه مع تقديم كافة أوجه الرعاية والتحفيز والدعم للأبطال المتفوقين رياضيًا.

وتعكف الوزارة فى الوقت الراهن علي تسليم نسخة من أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والأزهر الشريف، وفى ذات الوقت جاري طباعة شهادات الحافز الرياضي لتسليمها لهؤلاء الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة واستلام بيان النجاح.