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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ زياد السيسي واتحاد السلاح بعد تتويجه ببرونزية بطولة العالم

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب زياد السيسي لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة  عبد المنعم الحسيني والأجهزة الفنية والإدارية بعد حصوله علي الميدالية البرونزية في منافسات الفردي لسلاح السيف ببطولة العالم بإيطاليا 2023.

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرياضية التي يحققها الرياضيون المصريون على المستوى الدولي، وأشاد بالجهود التي يبذلها اللاعب زياد السيسي والمستوي الفني الذي ظهر به خلال العامين السابقين بفضل منظومة السلاح المصري المتميزة والتي تعد احد عناصر المنظومة الرياضية المصرية الناجحة

وأكد الوزير على دعم الحكومة المصرية للرياضة والرياضيين، والتزامها بتوفير الدعم اللازم لتطوير الرياضة في مصر.

وتعد ميدالية زياد السيسي هي الأولى في تاريخ منافسات الفردي على صعيد بطولات العالم للسلاح، هي إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية، حيث يضيف هذا الإنجاز مزيدًا من الإنجازات الرياضية لمصر في مختلف الرياضات، ويؤكد على مكانة مصر بين دول العالم في هذه الرياضة.

وزير الرياضة زياد السيسي المنتخب الوطني لسلاح السيف احمد محمدي بطولة العالم