الصين: تعيين وانج يي وزيرا للخارجية وبان قونج شنج محافظا للبنك المركزي

صوتت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الثلاثاء، على تعيين وانج يي وزيرا للخارجية، وبان قونج شنج محافظا للبنك المركزي.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة برئاسة تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث وقع الرئيس الصيني شي جين بينج أمرا رئاسيا لتنفيذ القرار، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتمت إقالة تشين قانج من منصب وزير الخارجية، وإقالة يي قانج من منصب محافظ البنك المركزي الصيني، وفقا لقرار تم تبنيه خلال الجلسة الرابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

وخلال الجلسة، جرت مراجعة مسودة تعديل القانون الجنائي، حيث يركز التعديل على تنفيذ مبادئ وسياسات اللجنة المركزية للحزب بشكل أفضل فيما يتعلق بمكافحة الفساد وحماية الشركات الخاصة وفقا للقانون، كما يعمل التعديل على تنقيح الأحكام المتعلقة بجريمة تقديم الرشاوى والفساد الذي يرتكبه موظفو الشركات الخاصة.