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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط دواجن فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالوادي الجديد

ضبط دواجن فاسدة
ضبط دواجن فاسدة
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ضبطت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في حملة مشتركة مع مديرية التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين. 

وقالت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تشكيل حملة مشتركة مع مديرية التموين للمرور على أسواق مدينة الخارجة، وجرى ضبط 18 كيس معبأة بدواجن مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المحلات التجارية " رياشة" بحي السبط بمدينة الخارجة. 

وأضافت “علا” أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر لنفس المحل التجاري عدم تنفيذ الاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها لجهات التحقيق.

ضبط دواجن فاسدة قبل بيعها لمواطني الوادي الجديد (2)
ضبط دواجن فاسدة قبل بيعها لمواطني الوادي الجديد (2)
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