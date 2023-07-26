أوسوريو يشحن لاعبي الزمالك لحصد البطولة العربية

يكثف الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، جلساته مع اللاعبين خلال الفترة الحالية وقبل أيام قليلة من انطلاق مباريات البطولة العربية للأندية .

وتأتي الجلسات لتحفيز لاعبي الفريق الأبيض للظهور بمستوى مميز بالبطولة والوصول للمباراة النهائية على أمل حصد اللقب وجوائزه المالية الكبيرة، وذلك لإسعاد جماهير الزمالك داخل وخارج مصر والتي لا تتوقف عن دعم ناديها .

ويرغب أوسوريو من خلال البطولة العربية في حصد أول ألقابه مع الفريق الأبيض وذلك رغم صعوبة المهمة، حيث يشارك بالبطولة فرق كبيرة ونجح في ضم صفقات كبيرة، وأبرزهم، الهلال والنصر واتحاد جدة السعوديين، والترجي التونسي والوداد المغربي والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري وغيرهم من الفرق العربية الكبيرة .

ويواصل فريق الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته بالسعودية استعدادا لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.