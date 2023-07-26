أوسوريو يعالج أخطاء لاعبي الزمالك قبل انطلاق كأس "بن سلمان"

يعالج الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، خلال الفترة الحالية أخطاء لاعبي الفارس الأبيض وذلك داخل الملعب وعبر جلسات متنوعة مع اللاعبين خاصة في خط الدفاع .

ويرغب أوسوريو في تصحيح الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في المباراتين الأخيرتين بالدوري أمام الأهلي وفاركو، حيث شهدت المباراتان تسجيل 6 أهداف كاملة في شباك الزمالك وأخطاء دفاعية ومن حارس المرمى كثيرة .

ويواصل فريق الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته بالسعودية استعدادا لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.