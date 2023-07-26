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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعالج أخطاء لاعبي الزمالك قبل انطلاق كأس "بن سلمان"

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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يعالج الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، خلال الفترة الحالية أخطاء لاعبي الفارس الأبيض وذلك داخل الملعب وعبر جلسات متنوعة مع اللاعبين خاصة في خط الدفاع .

ويرغب أوسوريو في تصحيح الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في المباراتين الأخيرتين بالدوري أمام الأهلي وفاركو، حيث شهدت المباراتان تسجيل 6 أهداف كاملة في شباك الزمالك وأخطاء دفاعية ومن حارس المرمى كثيرة .

ويواصل فريق الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته بالسعودية استعدادا لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي. 

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي. 

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

الكولومبي أوسوريو الزمالك البطولة العربية الاتحاد المنستيري التونسي