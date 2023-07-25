حركة تنقلات الداخلية 2023.. تجديد الثقة في مديري أمن الجيزة والقاهرة وقطاعي الأمن الوطنى والإعلام

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

تضمنت الحركة تجديد الثقة فى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ومدير أمن القليوبية ومساعدى الوزير لقطاعي الأمن الوطنى اللواء عادل جعفر، والإعلام والعلاقات اللواء ناصر محى الدين.

وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وراعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة أيضا إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعة في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

فيما واكبت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

الإبقاء على بعض مساعدى الوزير الذين شهدت إداراتهم تميزا في العمل، بالإضافة إلى الإبقاء على القيادات التى لم تبلغ سن المعاش وإجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدى وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين.

ركزت حركة تنقلات الشرطة على مكافحة الجريمة الالكترونية والإرهاب والجريمة الجنائية والإدارات الخدمية التى تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين، والجريمة المنظمة وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة بمكافحة الجريمة والتسهيل والتيسير على المواطنين.

تنفذ حركة التنقلات اعتبارا من أول أغسطس المقبل على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وشملت حركة تنقلات الشرطة 2023، الآتي:

* لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

• لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.

• لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.

• لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

• لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

• لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة.

• لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.

• لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة.

• لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية.

• لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.

• لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

• لواء / محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء.

• لواء / وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط.

• لواء / جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر.

• لواء / مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا.

• لواء / إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ.

• لواء / حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.

• لواء / منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.

• لواء / هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية.

• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.