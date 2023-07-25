نجوم الفن يتوافدون على عزاء والد مي كساب.. شاهد

رصدت عدسة البوابة نيوز عزاء والد الفنانة مي كساب بمسجد المشير طنطاوي ، حيث حرص العديد من نجوم الفن والمشاهير علي تقديم واجب العزاء ومواساتها وكان من أبرز الحاضرين أشرف زكي وحمادة هلال وسامح حسين وأحمد فتحي وسامي مغاوري وصابرين وغيرهم من النجوم.

ونعت مي كساب والدها، عبر تطبيق "انستجرام" مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشرت مي تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها : "أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة اللهم اغفر له اللهم ارحمه".