الزمالك يفتح ملف تجديد عقود اللاعبين بعد الانتهاء من البطولة العربية

استقرت لجنة الكرة بالزمالك، على فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وذلك عقب الانتهاء من البطولة العربية للأندية.

وقررت لجنة الكرة بالزمالك تجهيز قيمة مالية تليق بكل لاعب مع وضع ميعاد ثابت ونهائي للاعب للرد على عرض الزمالك سواء بالقبول أو الرفض دون مماطلة.

ويأتي على رأس أبرز اللاعبين الذين سيفاوضهم الزمالك لتجديد عقودهم، أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومحمد عواد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.